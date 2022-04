Oggi pomeriggio, a partire dalle 15 su Rai3 si aprirà una nuova puntata di TV Talk condotta dal buon Massimo Bernardini. Tra gli ospiti dell’appuntamento del sabato ci sarà anche Barbara d’Urso.

Barbara d’Urso “approda” in Rai: l’analisi dei suoi show

Con molta probabilità, nello studio di TV Talk, gli analisti (sì, anche a Pomeriggio 5 si chiamano in questo modo, chissà se glielo faranno presente) sono pronti ad analizzare il nuovo prodotto “shock” di Italia 1.

Come ben sapete, la nostra Barbarella Nazionale, ha preso in mano le redini de La Pupa e il Secchione Show trasformandolo in un mix perfetto tra il GF Vip e Live Non è la d’Urso: risultato?

Purtroppo gli ascolti non la stanno premiando e, puntata dopo puntata, il format sta perdendo ascoltatori.

Spazio anche per un commento su Pomeriggio 5 e il tentativo di modificare, dopo 15 anni, la sua formula.

Tra gli altri ospiti della nuova puntata anche Monica Giandotti, Marco Damilano e Natasha Stefanenko.

Ad arricchire il dibattito in studio: Riccardo Bocca, Saverio Raimondo, Maria Volpe del Corriere della Sera, Massimo Cirri di Radio2 e Marta Cagnola di Radio24.

A Cinzia Bancone è affidato il presidio della Rete, mentre Silvia Motta analizzerà come sempre i dati d’ascolto.