Ieri sera Barbara d’Urso ha festeggiato i suoi 65 anni (compiuti oggi, sabato 7 maggio) con gli amici di sempre (e no, non si tratta di quelli presenti su Twitter). Intervistata per La Stampa, Carmelita ha finalmente svelato se rimarrà a Mediaset pure l’anno prossimo oppure andrà via.

Barbara d’Urso svela se rimarrà a Mediaset

Provo a spiegarlo in un modo carino. Ci sono persone ossessionate da me. L’ossessione può spingere a commissionare delle cose da scrivere anche se non sono vere. Magari per fare più click. Uno scrive che sono fidanzata con un Panda, però di peluche, e il gioco è fatto. Parte la giostra e non si ferma più. Ma io non sono fidanzata con un panda di peluche e il prossimo anno sarò ancora a Mediaset. Inutile smentire i siti. Né io né l’azienda lo facciamo.

Il parere di Queen Mary

Barbarella ha svelato pure di stimare Maria De Filippi:

Chi stimo in televisione? Tra le donne direi proprio Maria de Filippi. No, non lo dico perché devo. Lo dico perché è vero. Il suo successo è un bene per la rete.

Ecco come mi immagino Maria mentre legge i complimenti di Carmelita: