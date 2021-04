A Mediaset la situazione sta degenerando? Secondo quanto riferisce Dagospia la risposta è sì. E, sempre in base a ciò che riporta il portale, pare che Barbara d’Urso sarebbe alle prese con il tentativo di mettere in piedi una trattativa in Rai: sarà vero?

Barbara d’Urso lascia Mediaset? “Trattative Rai”

Dalle parti di Cologno Monzese, all’indomani della decisione di Piersilvio di chiudere in anticipo la domenica sera di Barbara D’Urso (programma prodotto dal capo dell’informazione Mediaset, Videonews, Mauro Crippa), la situazione sta degenerando.

In questo modo esordisce Dagospia che poi continua:

Un passo indietro. Intanto, ‘’Live – Non è la D’Urso’’ nell’ultimo anno si è attestato sui 2 milioni di spettatori medi a puntata, troppo pochi per Canale5, regolarmente battuta non solo da Rai1, ma anche da ‘’Che tempo che fa’’ su Rai3. Secondo: il triplex Signorini-De Filippi-Costanzo, l’altra metà di Mediaset, da anni sogni di gettare Carmelita nell’olio bollente come un sofficino Findus.

E mentre a Cologno in pochi scommetterebbero sul futuro di Mauro Crippa, pare che Barbara d’Urso stia “cercando di intavolare una trattativa con viale Mazzini…”.

Il vero mistero è come abbia fatto ad andare in onda fino ad ora — ⚪Asteria💙 (@AssetAsteria) April 5, 2021