Barbara d’Urso lascia Mediaset? Sky la “corteggia”: il gossip televisivo

I colleghi di Novella 2000 hanno lanciato una croccantissima indiscrezione sul possibile futuro televisivo di Barbara d’Urso, attualmente a Mediaset alla conduzione di Pomeriggio 5.

Fonti interne all’azienda ci riferiscono che da qualche tempo la conduttrice subirebbe la corte della società fondata da Rupert Murdoch. Una corte che avrebbe preso il via quasi per gioco, come prova di ammirazione del gruppo televisivo verso uno dei pezzi da novanta della TV Berlusconi, e che poi si sarebbe fatta sempre più serrata.

Nei piani della pay-per-view sembra esserci l’idea di affidare alla d’Urso un programma diverso da Pomeriggio Cinque ma comunque nelle sue corde e sempre in chiaro, su Tv8.

Se il rumor sia fondato o si tratti solo di vaghe ipotesi è troppo presto per dirlo. Certo, sarebbe del tutto comprensibile se la d’Urso cedesse alle lusinghe del colosso satellitare. Dopo così tanti anni di grandi successi e una fedeltà assoluta all’azienda, per un artista cambiare aria è quasi un’esigenza.