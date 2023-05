Si è parlato a lungo, in queste ultime settimane, di quello che potrebbe essere il destino di Barbara d’Urso nella prossima stagione tv. La conduttrice di Cologno lascerà o no Mediaset per spostarsi verso nuovi e più allettanti lidi? Dopo aver perso alcune delle sue trasmissioni di punta – Domenica Live e Live Non è la d’Urso -, attualmente Carmelita conduce solo Pomeriggio 5.

Barbara d’Urso non lascia Mediaset: la decisione

Secondo le ultime indiscrezioni però, Barbara d’Urso è destinata a restare a Mediaset almeno per un’altra stagione. Dopo aver evidentemente valutato le varie ipotesi, la popolare conduttrice avrebbe preso la sua decisione, accettando di trascorrere almeno la prossima stagione tv su Canale 5 con il suo programma pomeridiano. Ma a quanto pare, la stagione 2024 potrebbe essere l’ultima annata di Barbara in Mediaset.

Nelle passate settimane si è ipotizzato un addio da parte di Barbara all’azienda che per anni l’ha accolta e per la quale si è spesa non poco. Si è parlato di una proposta da parte di Netflix così come di un suo possibile ruolo a Ballando con le Stelle (sul quale si è espressa anche Selvaggia Lucarelli, confermata insieme agli altri colleghi giurati).

Tuttavia, stando a quanto reso noto da Quotidiano Nazionale, fonti interne a Mediaset avrebbero assicurato che Barbara d’Urso avrebbe accettato di restare a Cologno Monzese almeno per la prossima stagione tv. La sua presenza su Canale 5, dunque, per il prossimo settembre è assolutamente confermata.