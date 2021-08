Barbara d’Urso verso La Talpa? Questa indiscrezione dei colleghi di Blogo sta incuriosendo tutti quanti. Come ben sapete, il reality show tornerà su Canale 5 nel palinsesto 2021-2022.

Un nome clamoroso non soltanto perché permetterebbe a Carmelita di tornare in onda in prima serata, dopo la chiusura di Live-Non è la d’Urso (e di Domenica Live) e la scomparsa dai palinsesti del Grande Fratello Nip, ma anche perché potrebbe essere letto come uno sgarbo a Lucio Presta, manager e marito di Paola Perego, in aperta guerra ormai da tempo con la d’Urso.

Paola Perego, intervistata di recente tra le pagine Chi, si era espressa proprio in merito alla potenziale conduzione de La Talpa:

Lo rifarei di corsa, assolutamente. Anzi, se la facesse un altro, sarebbe come se mi strappassero un figlio. Poi non dipende da me, liberi di scegliere. Anche l’Isola per me è Simona. Non che le altre non l’abbiano fatta bene, ma su quel programma c’è la sua impronta.