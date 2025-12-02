Barbara d’Urso in ospedale: cos’è successo e come sta

Barbara d’Urso ha deciso di sottoporsi a una visita ortopedica in seguito al problema alla spalla accusato durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle. La conduttrice ha voluto condividere il suo percorso di accertamenti direttamente sui social, pubblicando una serie di storie su Instagram in cui ha mostrato il suo arrivo in ospedale, la sala d’attesa e parte della documentazione clinica.

Controlli alla spalla e condizioni ancora in valutazione

Al momento non è stato diffuso un quadro definitivo sulle sue condizioni. Barbara ha preferito approfondire con esami specifici per comprendere meglio l’origine del dolore che da un po’ di tempo la accompagna. Con occhiali da sole e cappuccio alzato, ha raccontato passo dopo passo la sua visita, spiegando di voler evitare qualsiasi polemica simile al cosiddetto “lastra-gate” che aveva coinvolto, in passato, Francesca Fialdini.

Cosa è accaduto durante l’esibizione a Ballando

L’infortunio è avvenuto mentre si esibiva accanto al maestro Pasquale La Rocca in un freestyle decisivo per conquistare la semifinale. La performance è stata intensa e molto fisica, e proprio al termine del ballo, mentre La Rocca la posava a terra, Barbara ha iniziato a portare la mano alla spalla, manifestando dolore. Il gesto non era passato inosservato nemmeno a Milly Carlucci, visibilmente preoccupata.

In diretta, la conduttrice aveva subito tranquillizzato tutti, dicendo di stare bene. Tuttavia, una volta finita la puntata e smaltita l’adrenalina, ha ritenuto necessario un controllo più accurato per verificare l’entità reale dell’infortunio.