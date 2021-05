Barbara d’Urso o Ilary Blasi: chi conduce meglio? Iva Zanicchi commenta

Iva Zanicchi, attuale opinionista del reality Isola dei Famosi 2021 insieme a Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini si è resa protagonista di una lunga intervista per Panorama nel corso della quale ha smentito la presunta maretta in corso con i suoi colleghi di reality ed ha parlato anche della conduzione di Ilary Blasi.

Meglio la conduzione di Barbara d’Urso o di Ilary Blasi? Iva Zanicchi è stata chiamata a rispondere a questa difficile domanda dal momento che si tratta di conduttrice da lei molto conosciute avendo avuto modo di lavorare con entrambe.

La Zanicchi si è ritrovata ad essere spesso ospite nei salotti di Barbara d’Urso, da Domenica Live a Pomeriggio 5, nel corso dei quali si è raccontata ma ha anche detto la sua su determinati temi assumendo il ruolo di opinionista.

Lo stesso che sta attualmente ricoprendo nello studio del lunedì e del giovedì sera, in occasione del doppio appuntamento settimanale con l’Isola dei Famosi. Ed ecco la risposta di Iva:

Sono molto diverse ma entrambe brave. Barbara è viscerale, partenopea. Ilary è ironica e ha un grande pregio: non è mai nervosa o agitata, e guardi che condurre tre ore di Isola è faticosissimo. Lei non l’ho mai sentita alterata o nervosa e infatti in studio c’è un clima di grande rilassatezza, cosa rara in tv dove di solito sono tutti isterici.