Barbara d’Urso, futuro in Rai? Le sue parole

Barbara d’Urso tra possibili progetti Rai e vecchi veti: le sue parole

Nel corso di un’intervista concessa al Corriere della Sera e curata dalla giornalista Chiara Maffioletti, Barbara d’Urso ha toccato diversi argomenti. Tra questi, si è parlato della sua partecipazione a Ballando con le Stelle e del possibile futuro televisivo, in particolare di un eventuale approdo in Rai.

Una delle domande più attese era proprio quella riguardante i presunti veti e le voci su nuovi progetti con l’emittente pubblica. La conduttrice, però, ha scelto di mantenersi sul vago, evitando dichiarazioni troppo dirette. Alla domanda: “Si è parlato di veti ma anche di possibili nuovi progetti in Rai. Cosa può dire?”, la d’Urso ha replicato con diplomazia: “Voglio dire poco. Dopo Ballando con le Stelle, vedremo la vita cosa ci porterà. Se sono rose Rai fioriranno, e se non fioriranno, vorrà dire che ci sarà un motivo”.

ll futuro in Rai?

Le parole di Barbara d’Urso non chiariscono se ci siano realmente progetti futuri in Rai oppure se il suo ruolo a Ballando con le Stelle sarà un episodio isolato. In molti si chiedono se, terminato il programma, la conduttrice riuscirà finalmente ad ottenere uno spazio tutto suo nella televisione pubblica, o se la situazione rimarrà congelata anche nei prossimi mesi.

Va ricordato che, fino al 31 dicembre 2023, Barbara era ancora legata a Mediaset da un contratto formale, anche se la sua ultima apparizione televisiva risale al giugno dello stesso anno. Dal primo gennaio 2024 è tecnicamente “libera” da ogni vincolo contrattuale, ma nonostante ciò non ha ancora trovato una nuova collocazione stabile sul piccolo schermo.

I veti: cosa è stato detto in passato

Secondo alcune ricostruzioni giornalistiche, dietro la mancata presenza della d’Urso in Rai ci sarebbe un presunto veto. Dagospia, attraverso le parole di Roberto D’Agostino, aveva ipotizzato un blocco imposto da Pier Silvio Berlusconi, che avrebbe voluto oscurare per almeno due anni ogni traccia della carriera televisiva della conduttrice.

Un’altra versione, riportata dal quotidiano *Domani*, sostiene invece che a opporsi sarebbe stata Marina Berlusconi, presidente di Fininvest. Secondo questa ipotesi, il no all’arrivo di Barbara d’Urso in Rai avrebbe fatto parte di una strategia per controllare eventuali sviluppi professionali della conduttrice anche al di fuori del perimetro Mediaset.