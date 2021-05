Barbara d’Urso lancia frecciatine nel corso del promo di Pomeriggio 5. E’ accaduto ieri nel ringraziare il suo pubblico per gli ascolti record (a suo dire) di Domenica Live.

Barbara d’Urso: frecciatine dopo la news sulla chiusura di Domenica Live

Quando l’ignoranza urla, dice, dice… Cose anche non vere, l’intelligenza tace, sorride ma fa tanto rumore. Domenica Live è viva, vegeta, vegetissima e fa il record di ascolti, come d’altronde Pomeriggio 5… Picchi del 18-19% e oltre 2 milioni.

Barbara d’Urso si riferisce agli ultimi rumors che parlano di una chiusura di Domenica Live dopo il flop clamoroso di Non è la d’Urso? Anche per quanto riguarda quest’ultimo show la conduttrice aveva dato appuntamento in autunno ma, invece, il programma non ci sarà.

La stessa cosa è accaduta per il Grande Fratello in chiave “nip”, Barbara d’Urso ha continuato per mesi a dare appuntamento al suo pubblico ma il reality non è mai più andato in onda.

Gli ascolti (veri) di Domenica Live

Piccola postilla per quanto riguarda gli ascolti. Domenica pomeriggio la Domenica Live di Barbara d’Urso ha concluso con: 1.445.000 spettatori con il 10,2% di share, fino al picco di 2.015.000 al 16.5%, per poi scendere gradualmente a 1.849.000 al 15.1%, chiudendo a 1.487.000 al 11.7% share.

Peccato che il programma sia stato battuto anche da Francesca Fialdini con “Da Noi… A Ruota Libera“, che ha registrato 1.699.000 telespettatori, 13,9% di share (senza i picchi che, per quanto riguarda le analisi auditel, valgono a poco).

Nulla da fare contro Domenica In con il suo 19,2% di share, che corrisponde a 2.871.000 telespettatori nella prima parte, mentre nella seconda è arrivata a 2.262.000 telespettatori per uno share del 16,2%.

Ma Barbara d’Urso parla di record di ascolti, certo.