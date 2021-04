Alfonso Signorini, senza peli sulla lingua, si è concesso una delle più belle interviste che io abbia mai letto. Merito del buon Giuseppe Candela che per Il Fatto Quotidiano che ha toccato tutti gli argomenti “caldi”, Barbara d’Urso compresa.

Alfonso Signorini quando si è esposto commentando il modo di fare televisione di Barbara d’Urso non le ha risparmiato le critiche (così come gli elogi).

E, anche oggi, svela se secondo lui se Carmelita “esagera” oppure no:

Non so se esagera, l’ho detto in pubblico e ce lo siamo detti anche in privato: il suo modo di fare televisione lo considero molto lontano dal mio. Anch’io mi occupo più o meno degli stessi argomenti, ognuno però ha la sua cifra.

Per la domenica pomeriggio su Canale 5 nella prossima stagione è circolato anche il nome di Signorini ma lui smentisce:

No, smentisco. Chi mi conosce sa che non potrei mai condurre un programma la domenica perché per me la domenica è sacra. Per me la domenica è pranzo a casa, musica, amici.