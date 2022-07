A distanza di qualche settimana dalla presentazione ufficiale dei palinsesti Mediaset, si torna a parlare di Barbara d’Urso e del rinnovo del suo famoso contratto “per le prossime stagioni”. A fare chiarezza in queste ore, spiazzando ancora una volta, è stato Giuseppe Candela, pella di Dagospia, che ha svelato la (presunta) verità dietro la decisione di Mediaset di rinnovare il contratto della conduttrice dopo le precedenti voci che la vedevano in bilico.

Barbara d’Urso, la verità di Dagospia sul contratto Mediaset

Mentre Barbara d’Urso si gode le vacanze nella sua villa in provincia di Viterbo in attesa del suo ritorno alla conduzione di Pomeriggio 5, Dagospia ci tiene a fare chiarezza in merito al suo contratto. Già a fine aprile il portale di Roberto D’Agostino aveva riportato la volontà di Mediaset di non procedere con il rinnovo del contratto in scadenza a dicembre 2022. Indiscrezione, secondo Candela, “credibile e verificata” alla quale Mediaset ha replicato solo dopo oltre due mesi.

Tra gli addetti ai lavori la presunta uscita di scena della d’Urso da Mediaset non sembrava poi una novità, né una sorpresa clamorosa, soprattutto dopo le sorti funeste di Domenica Live, Live Non è la d’Urso, ed il ridimensionamento di Pomeriggio 5, con tanto di trasferimento nel cosiddetto “sgabuzzino”. Anche La Pupa e il Secchione Show è stata definita da Pier Silvio Berlusconi un esperimento riuscito a metà.

Ma dunque cosa sarebbe successo per far cambiare idea ai vertici Mediaset? In merito Candela scrive:

A poche settimane dalla presentazione Barbara D’Urso non era traballante, era fuori dai piani dell’azienda. C’è chi accennava a volti di punta allertati, alla volontà di comporre il pomeriggio in maniera differente. I soliti maligni riportavano nelle ore più calde le voci sul braccio destro di Carmelita, l’autore Ivan Roncalli: “Si è proposto al Gfvip come autore, Signorini ha detto no”. Voci, magari solo voci.

La notizia della possibile uscita di scena della d’Urso avrebbe scatenato polemiche e titoloni nei giorni già bollenti per la famiglia:

Qui si torna indietro, alla necessità di una soluzione tranquilla, seppur momentanea. “Non è il momento degli strappi e di nuovi casini”, la voce dall’alto.

Ma dunque, per quanto è stato rinnovato il contratto della conduttrice di Pomeriggio 5? Pier Silvio aveva parlato di “prossime stagioni”, ma anche in questo caso Candela fa chiarezza:

Occhio, non per “i prossimi anni”. Una minuzia linguistica che nasconde altro e non una bugia del dirigente. Dagospia può anticipare che il contratto di Barbara D’Urso è stato rinnovato solo per dodici mesi. La scadenza passerà da dicembre 2022 a dicembre 2023, gli ultimi tre mesi rientreranno nella stagione successiva. Da qui “le prossime stagioni”. Un contratto che prevede la conduzione di Pomeriggio 5.