Barbara d’Urso dopo l’infortunio: il referto e la decisione dei medici

Come sta Barbara d’Urso dopo l’infortunio a Ballando: il referto pubblicato sui social e la decisione dei medici

Barbara d’Urso ha aggiornato il pubblico sulle sue condizioni dopo il problema alla spalla rimediato durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle. La conduttrice, reduce da giorni di dolore, si è sottoposta a una visita ortopedica e ha scelto di condividere sui social l’esito degli accertamenti, mostrando ai follower la diagnosi e le indicazioni terapeutiche ricevute.

La d’Urso aveva già documentato il suo arrivo in ospedale, lasciando intendere che l’infortunio fosse più fastidioso del previsto, al punto da mettere potenzialmente in discussione la sua presenza nelle battute finali del programma.

Il referto della visita ortopedica: cosa è emerso

Nelle storie Instagram Barbara ha mostrato il referto datato 1 dicembre. L’esame ha evidenziato una “borsite deltoidea”, motivo per cui le è stato prescritto l’utilizzo di un tutore per una settimana, insieme a un ciclo di infiltrazioni per alleviare l’infiammazione. La showgirl dovrà rientrare a controllo tra sette giorni per verificare i progressi.

Al momento non è chiaro se le cure imposte dai medici comporteranno un vero e proprio stop dagli allenamenti o semplicemente una riduzione dell’attività in vista della semifinale di Ballando con le Stelle.

Il parallelo con Francesca Fialdini e il precedente lastra-gate

La scelta di rendere pubblico il documento clinico ha ricordato a molti ciò che era accaduto di recente a Francesca Fialdini. La giornalista, dopo essersi fratturata un piede e quattro costole, era stata coinvolta in una polemica diventata nota come “lastra-gate”, quando alcuni colleghi avevano messo in dubbio la gravità del suo infortunio. Su suggerimento di Milly Carlucci, la Fialdini aveva poi diffuso un video del medico per smentire sospetti e illazioni.

Probabilmente anche Barbara, consapevole delle chiacchiere che spesso circolano attorno al programma, ha preferito muoversi allo stesso modo, condividendo in prima persona ogni passaggio per evitare commenti malevoli.