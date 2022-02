Barbara d’Urso è stata denunciata da Pamela Prati: ecco per quale motivo

Pamela Prati, ospite di Belve, svelerà alla giornalista Francesca Fagnani alcune interessantissime perle. Una tra tutte? A quanto pare l’ex starlette del Bagaglino avrebbe denunciato Barbara d’Urso.

Francesca Fagnani intervistata da FQMagazine dal buon Francesco Canino, ha svelato per quale motivo ha deciso di intervistare proprio Pamela Prati dopo il “caso di Mark Caltagirone”:

La premessa è che non l’ho intervistata per il caso Mark Caltagirone. Mi interessava piuttosto raccontare un personaggio che ha segnato a suo modo un’epoca e il declino stesso di quell’epoca. Fa parte di un mondo che non esiste più e quando ha ricercato le luci della ribalta, le è esploso tra le mani qualcosa di surreale.

Cosa mi ha colpita della sua storia? Ci sono degli aspetti drammatici, se vogliamo. È stata trattata da diva prima e da reietta poi, è vissuta nel mito della “prima donna”, che per altro sente di esserlo ancora anche se non le viene più riconosciuto.