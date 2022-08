Dall’inizio dell’estate, Barbara d’Urso posta scatti a bordo piscina senza trucco e con bikini striminziti che, agli utenti dubbiosi, hanno fatto scattare l’alert “fotoritocco” livello avanzato.

“Barbara d’Urso? Vi svelo com’è dal vivo”, parla una collega

In una recente fotografia condivisa sul suo account di Instagram, Barbara d’Urso si mostra di schiena in costume in piscina. Proprio quella immagine, ha diviso il web: chi si è complimentato e chi ha accusato Carmelita di usare una “controfigura” al suo posto.

Sulla faccenda è intervenuta Arianna David che ha commentato la foto:

Te l’ho detto al Forte la settimana scorsa… Ci metterei la firma per essere come te! Ma non solo fisicamente, ma anche per la tua immensa vitalità!

L’ex Miss Italia ha aggiunto:

Leggo insulti veramente sgradevoli. Scrivo spesso e cerco di far capire che Barbara è veramente una donna bellissima dal vivo che porta i suoi anni in maniera incredibile, ma senza filtri perché dal vivo non è che io ho i filtri agli occhi e non vedo tutte queste differenze. Poi, se anche usasse dei filtri – e li uso pure io ogni tanto per gioco – non vedo il male! Di base c’è bellezza su di lei e, ripeto, gliel’ho detto anche a lei che è veramente in forma! Qui sembra che se una persona ci tiene a tenersi fisicamente bene sia un reato perché se hai 60 anni devi essere decrepita! Ma non è così! Anche la Parietti dal vivo – e conosco pure lei – è una donna di una bellezza assurda. Oggi i tempi sono cambiati e pure il modo di portare gli anni. Poi aggiungiamo che la genetica aiuta. Ma tanto vedo che nessuno ci crede e a questo punto pazienza, tanto i miei occhi vedono il vero. Che posso farci io se la gente è cattiva.