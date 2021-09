Barbara d’Urso: o la si ama o la si odia. La popolare conduttrice napoletana è tornata da qualche giorno in video, alla guida della sua trasmissione Pomeriggio 5, proponendo un cambio radicale del suo tradizionale format. Niente più gossip, siparietti trash ed opinionisti ma una conduzione decisamente più sobria che vira esclusivamente alla cronaca ed all’attualità.

Barbara d’Urso e la sua conduzione: il commento di Maurizio Costanzo

Scopriremo solo tra qualche settimana se si è trattata di una mossa vincente, nel frattempo Maurizio Costanzo, tra le pagine del settimanale Nuovo, si è espresso proprio sulla collega e sulla sua conduzione, rispondendo ad una lunga lettera di un lettore che ha preso le parti di Carmelita.

Costanzo, dopo aver dato spazio al parere personale del lettore della rivista ha commentato:

Il suo modo genuino di fare televisione piace a molti e non piace ad altri. E’ una dinamica naturale…

Insomma, non si può certo piacere a tutti, come sanno bene i suoi colleghi. Il marito di Maria De Filippi ha poi fatto un’altra considerazione in merito alla conduttrice Mediaset:

La presentatrice di Pomeriggio 5 è ben consapevole di questo e, da brava professionista, si è costruita il suo pubblico.

Il giornalista ha poi confidato tra le pagine di Nuovo quanto sia importante il giudizio del pubblico di spettatori che, nonostante le copiose critiche, hanno spesso dato il loro appoggio alla d’Urso:

Finora i programmi di Barbara d’Urso hanno ricevuto il consenso di una fetta importante di telespettatori, come si può vedere con Pomeriggio 5.