Barbara d’Urso contro i giornalisti che la criticano: “Ossessionati da me!”

Barbara d’Urso attacca i giornalisti che parlano del suo lavoro con un po’ di veemenza. Ospite del Festival della TV, la conduttrice di Pomeriggio 5 ha svelato che non andrà via da Mediaset, lanciando qualche frecciatina qua e là.

Quando si è vociferato sul fatto che io tornassi a teatro, ovviamente, non è che uno dice ‘Beh vabbè, la d’Urso torna a teatro può piacere, può non piacere, farà schifo, sarà brava… Vedremo’, giusto? No! Ecco, allora: ‘La d’Urso fa teatro, che vuol dire? Che Mediaset l’ha cacciata a calci in cul*!’. E io leggo, questi fanno click e visualizzazioni ed io rido.

Io potrei tranquillamente fare un tweet ho un milione di persone. Oppure una storia… ho tre milioni di follower su Instagram, potrei dire ‘Guardate non è così’. Però io taccio, sorrido e dico ‘Mamma mia ma queste persone ossessionate da me che vita di mer*a fanno che sono ossessionati?‘. Quindi faccio teatro e Mediaset non mi ha buttato fuori, anzi sono lì da moltissimo tempo. Sono in esclusiva dal 1999 quindi da 23 anni.