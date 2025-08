Barbara d’Urso concorrente di Ballando con le Stelle 2025, Pier Silvio “la detesta”

E’ ufficiale ma manca solo l’annuncio: Barbara d’Urso sarà concorrente di Ballando. Ma Pier Silvio Berlusconi?

Barbara D’Urso concorrente di Ballando con le Stelle: addio alla tregua tra Rai e Mediaset

La pace televisiva tra Rai e Mediaset sembra ormai un lontano ricordo. Secondo quanto rivelato da Dagospia, Barbara d’Urso sarà tra i concorrenti della prossima edizione di Ballando con le Stelle, in onda su Rai 1. Una decisione che potrebbe riaccendere le tensioni tra le due reti, specialmente considerando che Pier Silvio Berlusconi – come riportato dal sito – “la detesta” e ha più volte ostacolato ogni possibilità di rivederla in tv, almeno sotto il cappello Mediaset.

Tratta di una vittoria della Lega?

Si tratta, scrive ancora Dagospia, di una “vittoria della Lega”, che da tempo, con Matteo Salvini in prima linea, sta cercando di riportare in Rai la conduttrice.

Il piano originale del Carroccio prevedeva per lei un programma in prima serata: era anche comparso in una bozza dei palinsesti, ma è sparito al momento della presentazione ufficiale.

A frenare tutto sarebbero stati i “niet di PierDudi” (così viene chiamato Pier Silvio) e l’atteggiamento neutro di Fratelli d’Italia, poco interessato.

Barbara vs Selvaggia Lucarelli, il nuovo capitolo

Il ritorno di “Barbarie” (così soprannominata da Dagospia) a Viale Mazzini non sarà però una passeggiata. A “Ballando con le Stelle” ritroverà infatti una vecchia nemica: Selvaggia Lucarelli, giudice fisso del programma, con la quale già lo scorso anno – quando Barbara fu ospite come ballerina per una notte – ci furono scintille. Non solo: la d’Urso si troverà in diretta concorrenza con Maria De Filippi, un’altra figura con cui i rapporti non sono mai stati distesi.

Cosa farà Pier Silvio?

Dagospia conclude con una riflessione pungente sul futuro degli equilibri televisivi: “Ora che gli argini si sono rotti e la pax tv è infranta, come reagirà Pier Silvio? Darà fuoco alle polveri per una controprogrammazione con i controcazzi, ad esempio, durante la settimana di Sanremo, finora priva di una vera concorrenza?”.

Quello che è certo è che il prossimo autunno televisivo si preannuncia incandescente. Il ritorno in pista di Barbara D’Urso è destinato a far discutere, e non solo per i voti della giuria.