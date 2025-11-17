Barbara d’Urso infuriata dietro le quinte dopo Ballando

Barbara d’Urso, tensione dopo Ballando: “È uscita contrariata”

Per Barbara d’Urso la partecipazione a Ballando con le Stelle continua a essere un percorso a ostacoli. Nell’ultima puntata la conduttrice, insieme al maestro Pasquale La Rocca, aveva ottenuto il punteggio più alto della serata, conquistando la vetta della classifica anche grazie ai tesoretti assegnati da Matano ed Erra. Tuttavia, a differenza di quanto successo ad altri concorrenti nelle scorse settimane, il vantaggio non è bastato.

Poco prima dei saluti finali, Milly Carlucci ha infatti comunicato un colpo di scena: uno spareggio “verso l’alto” tra le tre coppie meglio classificate, per assegnare 30 punti al primo posto, 20 al secondo e 10 al terzo, validi per la puntata successiva. Una prova immediata, senza preparazione.

Un cambio inaspettato e un’esibizione sottotono

Il forte margine accumulato da d’Urso e La Rocca è così svanito. A complicare la situazione, la coppia è stata chiamata a esibirsi per prima, mentre gli altri concorrenti hanno avuto qualche minuto in più per provare. Barbara, colta di sorpresa, non indossava nemmeno le scarpe adatte: aveva tacchi altissimi, poco sicuri per una bachata e non adatti alla situazione. L’esibizione, inevitabilmente, ne ha risentito.

La reazione di Barbara dietro le quinte

A La Volta Buona, Caterina Balivo ha affrontato l’argomento chiedendo ai presenti se la conduttrice fosse contrariata. Rossella Erra ha confermato che la d’Urso ha lasciato lo studio piuttosto scossa:

«Le abbiamo suggerito di togliere i tacchi, erano altissimi e rischiosi. Ma lei non se l’aspettava e non ha voluto toglierli. Era infastidita dal modo in cui è stata gestita la cosa e se n’è andata non proprio felice. Non immaginava minimamente quello spareggio».

La versione di Raimondo Todaro

Anche Raimondo Todaro ha spiegato la dinamica:

«Lei era prima in classifica dopo il tesoretto e non pensava ci sarebbe stato uno spareggio. Di solito lo spareggio serve per l’eliminazione. Ma, dato il ritiro di Francesca Fialdini, non hanno mandato via nessuno e hanno scelto di fare uno spareggio al contrario. Barbara non era vestita né calzata per ballare di nuovo».