Barbara d’Urso: “Dopo la seconda puntata ero infuriata”, il motivo

Barbara d’Urso infuriata dopo la seconda puntata di Ballando con le Stelle.

Barbara d’Urso si confessa a Ballando Segreto: “Dentro ho rabbia per le cose che mi sono accadute, sono tornata a casa e..”

Durante l’ultima puntata di Ballando Segreto, lo spin-off di Ballando con le Stelle disponibile su RaiPlay, Barbara d’Ursosi è lasciata andare a un momento di sfogo personale, raccontando il suo stato d’animo dopo una performance che non è andata come sperava.

Nel corso dell’intervista, Barbara ha spiegato di aver sbagliato un passo durante la coreografia della seconda puntata del programma, e di esserne rimasta profondamente delusa: “Quando sono tornata a casa mi sono sentita molto arrabbiata con me stessa perché avevo sbagliato un passo. Non esiste sbagliare, ma perché avevamo lavorato tantissimo. Ho fatto bene tutte le prove e ho sbagliato in pista! Mi sono arrabbiata moltissimo.”

Nemmeno le rassicurazioni di Milly Carlucci, che ha cercato di consolarla ricordandole che sbagliare è umano, sono riuscite a calmarla. Barbara era visibilmente contrariata per l’errore, nonostante la sua grande professionalità.

Parlando del suo partner di ballo, Pasquale La Rocca, la conduttrice ha raccontato com’è andata la preparazione e ha condiviso qualche dettaglio più personale: “Pasquale La Rocca non è morbido per niente in sala prove, ma quando mi ha proposto di fare quei primi due balli io ho subito detto di sì” – ha detto, rivelando anche una parte più intima del suo stato emotivo –

“Ho dentro quella rabbia perché io non posso avere in questo momento quell’attitude da làlàlà, perché ho un passato di difficoltà, dato che negli ultimi due anni e mezzo sono accadute cose molto forti nella mia vita. Dentro ho un fuoco e una rabbia, è difficile.”

Il legame già stretto con La Rocca

A testimoniare il legame che si sta creando anche fuori dal palco, Barbara ha raccontato con ironia e affetto dell’incontro con la famiglia del ballerino: “Ho incontrato i genitori di Pasquale, ovvero mio suocero e mia suocera: siamo una bella famiglia napoletana. Lei è stata carinissima, mi ha dato un sacco di soddisfazioni. Idem sua sorella, che quasi tremava quando mi ha visto.”

Con la consueta vena ironica, ha poi scherzato sulla freddezza iniziale di Pasquale: “Pasquale invece neanche sapeva chi fossi fra un po’, mi ha solo detto che era onorato di ballare con me, le stesse cose che ha detto anche a Nina Zilli e a tutte le altre. Lui è sempre onorato! Sarà una lotta fra me e lui a chi si lascerà per primo.”

Un dietro le quinte pieno di emozioni, momenti sinceri e qualche risata, che ha permesso ai fan di conoscere un lato più vulnerabile e autentico di Barbara d’Urso. E se c’è una certezza, è che il backstage di Ballando Segreto continua a regalare sorprese. Soprattutto se capita di beccare ad un metro di distanza proprio la d’Urso insieme alla sua storica nemica Belen Rodriguez:

non barbara e belen che provano a mezzo metro di distanza l’una dall’altra a ballando: top 3 scene che non credevo mai di vedere nella vita pic.twitter.com/lb2VuPQkje — trashbiccis (@trashbiccis) October 8, 2025