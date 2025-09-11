Barbara d’Urso a Ballando è uno sgarbo a Mediaset? La risposta

E’ uno sgarbo a Mediaset avere Barbara d’Urso nel proprio programma Rai, Ballando?

Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle, sgarbo a Mediaset? Milly Carlucci rompe il silenzio sulle polemiche

L’annuncio della partecipazione di Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle ha acceso un ampio dibattito sui social e tra gli appassionati di televisione. Molti hanno interpretato il suo ingresso nel cast come una sorta di affronto nei confronti di Mediaset, rete che l’ha vista protagonista per anni. A fare chiarezza una volta per tutte è intervenuta direttamente Milly Carlucci, storica conduttrice e volto simbolo del programma.

Milly Carlucci spiega la scelta di Barbara d’Urso

In un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, Milly Carlucci ha raccontato di aver corteggiato professionalmente Barbara d’Urso per molto tempo, e finalmente è riuscita a portarla in pista.

“È da anni che le propongo di partecipare. Barbara è una figura di grande rilievo, con una lunga carriera alle spalle. Non si resta sulla scena per così tanto tempo se non si ha valore. Abbiamo in comune la capacità di entrare in contatto con il pubblico, ognuna con il suo stile. Ma ho una stima assoluta nei suoi confronti.”

La Carlucci ha poi sottolineato come per una conduttrice sia una vera sfida mettersi nei panni di concorrente, rinunciando al ruolo di comando per affidarsi completamente al format e al team. “Accettare di danzare in prima persona è un atto di coraggio e fiducia verso la trasmissione e verso la Rai.”

D’Urso sgarbo a Mediaset? La risposta

Negli ultimi giorni, alcuni commentatori hanno ipotizzato che l’arrivo di Barbara in Rai possa essere stato una manovra strategica, forse persino provocatoria nei confronti dell’azienda che l’ha esclusa dai palinsesti lo scorso anno. Milly Carlucci, con grande chiarezza, ha respinto questa interpretazione.

“Parlare di sgarbo è fuori luogo. Avremmo mancato di rispetto a Mediaset se avessimo coinvolto qualcuno ancora sotto contratto, ma Barbara oggi è una professionista libera.”

Con questa dichiarazione, la conduttrice mette fine alle speculazioni e difende la scelta con fermezza, ribadendo che tutto è avvenuto nella piena correttezza e trasparenza.

Cosa ci aspetta da Barbara d’Urso a Ballando?

L’attesa per vedere Barbara in una veste inedita è altissima. Abituata a condurre programmi e dirigere la scena, questa volta si troverà dall’altro lato, come concorrente. Sarà un’occasione per mostrarsi al pubblico sotto una luce diversa e, forse, conquistare nuovi fan.

L’appuntamento con la nuova edizione di *Ballando con le Stelle* è ormai alle porte, e il pubblico è pronto a vedere come si muoverà Barbara… letteralmente.