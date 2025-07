Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea si sono lasciati: cos’è successo

Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea: rottura per l’amatissima coppia di U&D.

Una recente indiscrezione su Uomini e Donne spezzerà i cuori di molti fan: Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea si sono lasciati.

Barbara De Santi, volto storico del Trono Over di Uomini e Donne, ha trovato l’amore durante l’ultima stagione del programma con Ruggiero D’Andrea, cavaliere già noto per le sue precedenti partecipazioni (2018 e 2020). Il 7 marzo 2025, durante una puntata al centro di una sfilata sui sentimenti, Barbara ha scelto Ruggiero: petali, baci e applausi dello studio hanno suggellato una decisione importante: lasciare insieme il programma per vivere la loro relazione fuori dalle telecamere. Nei giorni successivi, la coppia ha mostrato grande affiatamento: dediche social, passeggiate a Roma e uscite insieme hanno dato l’impressione di una storia solida.

Barbara e Ruggiero si sono lasciati: “E’ stata una scelta di lei”

Stando alle ultime indiscrezioni, la relazione tra Barbara e Ruggiero sembrerebbe essere già giunta al capolinea. A confidarlo è stato Lorenzo Pugnaloni, esperto di gossip, che tramite i suoi profili ha annunciato la rottura della coppia: “Tra Barbara e Ruggiero è finita. I due non si vedono più da tanto, è stata una scelta di lei. Lui spera che questa decisione sia frutto di un momento passeggero e che in futuro possano tornare a vivere in quanto, da parte di Ruggiero, c’è l’interesse di viversi”.

Pugnaloni non aveva nascosto i suoi dubbi già in passato – nel periodo della scelta – quando definì la loro unione “troppo veloce” e sospettò che i due “si conoscessero già da tempo”.

Oggi, secondo il suo aggiornamento più recente, Barbara e Ruggiero non sarebbero più una coppia: sarebbe finito il loro percorso d’amore iniziato nel dating show e continuato fuori dagli studi.

Video e foto del loro percorso

“Sei la mia scelta!” Barbara e Ruggiero sono la nuova coppia di #UominieDonne pic.twitter.com/QvhxuYqsQu — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 7, 2025

Tra Barbara e Ruggiero c’è stato un bacio passionale! #UominieDonne pic.twitter.com/pD25NVkN4i — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 3, 2025