In seguito alla morte della Regina Elisabetta, si sono susseguite una serie di bislacche teorie complottiste, l’ultima delle quali riguarderebbe la bara della compianta sovrana. Come sappiamo, la bara è stata trasportata da Buckingham Palace al Palazzo di Westminster dove resterà fino al giorno dei funerali veri e propri. Qui il pubblico potrà rendere l’ultimo omaggio. Eppure, secondo una strampalata teoria, la bara in questione sarebbe vuota.

Regina Elisabetta e il giallo sulla bara vuota: cosa c’è di vero

Sono diversi i siti britannici che riporterebbero l’indiscrezione della presunta bara vuota della Regina Elisabetta. Ma è Twitter il luogo preferito dove fare spazio alle teorie complottiste, come riportato da Open. “La regina è sana e salva in una camera mortuaria da qualche parte fino al giorno del suo vero funerale. Mi dispiace deludervi ragazzi”, scrive un utente. Ed un altro gli fa eco: “Penso che abbiano già seppellito la regina e stiano solo portando in giro una bara vuota”.

Ovviamente tale teoria si baserebbe su mere supposizioni basate su teorie del complotto che non avrebbero preso di mira solo la bara ma anche il carro funebre che la trasporta. L’attenzione, in questo caso, si sarebbe concentrata sulla targa: WP4597.

Il codice non sarebbe sfuggito alla QAnonista Ally, che avrebbe già trovato una spiegazione: “WP: Witness Protection (protezione testimoni). 45: Donald Trump (45esimo presidente Usa). 97: anno in cui Diana “morì””. Ed anche il naturale stropiccio della bandiera che ricopre il feretro sarebbe un messaggio inequivocabile: “Bandiera stropicciata = Traditore”, aggiunge Ally.

Tutta la verità sulla bara

In merito alla bara, come ampiamente spiegato in questi giorni e ripreso da Vanity Fair, è stata realizzata su esplicita richiesta della Regina Elisabetta in quercia inglese scelta dal bosco di Sandringham ed è rivestita di piombo, che la porta a pesare anche ben oltre i 100 chili. È stata preparata diverse decadi fa.

Tale composizione – la medesima scelta per le bare del principe Filippo, Lady Diana e Churchill – avrebbe un motivo ben preciso, ovvero preservare una decomposizione troppo rapida del corpo. “Serve a preservare il corpo il più a lungo possibile, rallenta il processo di decomposizione”, ha spiegato Sarah Hayes, del Coffin Works museum di Birmingham. E questo vale soprattutto nel caso della Regina Elisabetta e per gli oltre 10 giorni che stanno trascorrendo dalla morte al funerale e sepoltura.