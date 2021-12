Baltimora è il vincitore di X Factor 2021: vittoria anche per Hell Raton

Sfidando sondaggi e bookmaker, Baltimora è il vincitore di X Factor 2021, lasciandosi alle spalle il collega Gianmaria, dato come il principale candidato alla vittoria finale di questa quindicesima edizione del talent show musicale di Sky.

Baltimora vince X Factor 2021!

In una finale a quattro di X Factor 2021, Baltimora, al secolo Edoardo Spinsante, ventenne di Ancona, ha avuto la meglio sugli altri tre finalisti. A completare il podio sono i Bengala Fire, mentre al quarto posto Fellow.

Alla fine però proprio il cantante del roster di Hell Raton ha conquistato il pubblico che lo ha incoronato vincitore dell’edizione. Ma chi è Baltimora?

Studente, oltre ad avere una vocalità molto interessante ha anche una penna altrettanto accattivante. Suona pianoforte e chitarra e mette mano anche sulla produzione. Un artista completo, dunque, nonostante la giovanissima età, il quale ha dimostrato di saper dare la giusta importanza alle parole e dunque ai testi.

Serata di grandi emozioni anche per Hell Raton per il quale quella di Baltimora è stata la seconda vittoria in due edizioni. Subito dopo la vittoria, Baltimora ai microfoni di Sky Tg24 ha voluto ringraziare coloro che lo hanno sostenuto ed aiutato durante questo percorso:

Voglio ringraziare quelli che mi sono stati vicino, in primis mia madre e mio padre che sempre con i piedi per terra hanno creduto in me, poi Manuelito, i giudici, Eliana (Guerra ndr), tutti quelli che hanno lavorato a X Factor, un grande grazie!