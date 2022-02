Ballo sensuale per Jessica Selassiè nella Casa del Grande Fratello Vip. La princess, sfoggiando tutte le sue armi di seduzione, ha twerkato rendendo Barù il protagonista assoluto del suo siparietto sexy.

Il popolo del web ha urlato allo “scandalo” e non è certamente stato clemente nei confronti di Jessica ma ehi, siamo nel 2022 qualora non ve ne siate accorti.

Una donna ha tutto il diritto di mostrarsi sexy quando e come vuole senza dover per forza essere vittima del giudizio di tutti quei timorati di dio che, mettendo offline i social, nella maggior parte dei casi pensano (fanno e dicono) cose veramente sconvenienti.

Jessica si è mostrata sensuale e non volgare di fronte ad un uomo che le piace: qualcuno mi spiega quale sarebbe la sua colpa? (la risposta giusta è “nessuna”, esatto).

Barù, dopo il ballo sexy di Jessica si è “acceso” ed ha preferito spegnere i bollenti spiriti mettendosi a letto.

A questo punto vogliamo sapere come andrà a finire…

A seguire tutto quello che non dovreste mai leggere offerto gentilmente dal web.

Perché se una donna balla in modo sexy davanti ad un uomo (che non disprezza), ancora, nel 2022 si qualifica la stessa come “poco di buono”? Siamo un paese arretrato, c’è poco da fare #jeru pic.twitter.com/wgGYIlUYYf

— Cristiana (@Cristia44732265) February 12, 2022