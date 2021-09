Ballerini professionisti Amici 21, ecco chi sono: grandi conferme e una piacevole new entry

Tutto pronto per la nuova stagione di Amici 21, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi che tornerà su Canale 5 il prossimo 18 settembre, in largo anticipo rispetto agli altri anni: quali ballerini professionisti ritroveremo nella scuola?

Ballerini professionisti Amici 21, ecco chi sono

Secondo il portale “Quello che tutti vogliono sapere”, sito affidabilissimo che si occupa delle anticipazioni di Amici 21, saranno numerosi i ballerini professionisti che ritorneranno da Maria De Filippi.

Per la categoria legata al latino – americano ci saranno ancora Umberto Gaudino e Francesca Tocca. Tornerà anche Andreas Muller insieme a Spillo.

Spazio pure per Elena D’Amario che si occuperà di insegnamento e dimostrazioni.

Sempre secondo il portale sono confermati anche: Giuseppe Giofrè, Giulia Pauselli, Simone Nolasco, Marcello Sacchetta e Sebastian.

La new entry

Grandissima attesa per la new entry: Giulia Stabile. La ballerina che ha trionfato durante Amici 21 è stata confermata nel cast di ballerini professionisti di questa nuova edizione in partenza.

Il duo che salverà Amici21

Olio su tela#amemici20 pic.twitter.com/zc5dk5b6WU — Cam🍵omilla (@l4grandestronza) September 10, 2021

MA VOI VE LI IMMAGINATE DEI LORO PASSI A DUE AD AMICI? #amemici20 #amici21 pic.twitter.com/NFewp5HCGN — giulseiarte (@gloooogli) September 7, 2021

I contenuti che ci daranno i professionisti di amici21 saranno un cinema spettacolare non vedo l’ora — zazu💘 (@cazznesoio) September 7, 2021