Gelo in diretta a Ballando: Milly perde la pazienza con uno dei giurati, il video diventa virale

Un finale di puntata incandescente quello di Ballando con le Stelle, quando la tensione accumulata durante la lunga serata è esplosa in un momento che ha lasciato il pubblico senza parole. La pazienza di Milly Carlucci, nota per la sua proverbiale diplomazia, ha raggiunto il limite.

Ballando con le Stelle: il momento della tensione in diretta

Era ormai l’una e un quarto di notte quando Paolo Belli si apprestava a leggere la tanto attesa classifica generale. Un momento cruciale interrotto bruscamente da Guillermo Mariotto, che ha iniziato a parlare fuori turno, costringendo la padrona di casa a un intervento deciso e inaspettato.

La conduttrice, visibilmente contrariata, ha dovuto richiamare all’ordine il vulcanico giurato, chiedendogli esplicitamente di mantenere il silenzio. Un gesto forte che sottolinea come, nonostante l’affetto e la stima che Milly nutre per la sua storica giuria, ci sono limiti che non possono essere superati.

Il web si schiera dopo l’episodio di Ballando con le Stelle

L’episodio non è passato inosservato sui social network, dove il pubblico si è immediatamente diviso. Se da una parte molti utenti hanno applaudito la fermezza della Carlucci, dall’altra l’atteggiamento di Mariotto ha scatenato diverse critiche, evidenziando ancora una volta come il giurato sia una figura tanto amata quanto discussa del programma.

Chi è Mariotto

Guillermo Mariotto è uno stilista, designer e personaggio televisivo venezuelano naturalizzato italiano. Nato a Caracas il 13 aprile 1966, ha iniziato la sua carriera nel mondo della moda e dello spettacolo a soli 17 anni.

È noto soprattutto per essere uno dei giudici del programma televisivo Ballando con le Stelle su Rai 1 dal 2005. Oltre alla sua carriera televisiva, ha lavorato con marchi di moda prestigiosi come Dolce e Gabbana, Basile e Krizia.

Mariotto è anche il direttore creativo della Maison Gattinoni dal 1994, dopo la prematura scomparsa di Raniero Gattinoni. Nel 2020, ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia per il suo contributo alla moda italiana.