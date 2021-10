Ballando con le stelle: Selvaggia Lucarelli commenta Mietta positiva al Covid, il suo discorso non fa una piega

Caos a Ballando con le stelle dopo Mietta positiva al Covid. Selvaggia Lucarelli in diretta su Rai1, ha chiesto alla cantante se fosse vaccinata, ricevendo una risposta particolarmente vaga che ha creato scompiglio.

Caso Mietta a Ballando con le stelle: Selvaggia Lucarelli interviene

Guillermo Mariotto, ospite di Mara Venier nel corso di Domenica In, ha parlato a nome di Mietta affermando per quale motivo non si sarebbe potuta vaccinare prima di Ballando con le stelle:

Puntuale, chiaro, preciso e perfetto, l’intervento di Selvaggia Lucarelli su Instagram (questa donna, ogni giorno che passa, guadagna sempre di più la mia totale stima):

Io non ho affatto insistito nel chiedere se Mietta e Michael Fonts fossero vaccinati. Non c’è stata alcuna violazione della privacy, solo una domanda, io credo legittima. La questione non ha a che fare con il pruriginoso o il pettegolezzo per sfruculiare nella vita degli altri. Ballando è programma complesso a cui si lavora per quasi un anno. La positività di uno di noi può comportare grossi problemi a chi ne fa parte, sia lavorativi che di salute. La legge prevede l’obbligo del green pass, non l’obbligo di vaccino. Molti concorrenti firmano il contratto molti mesi prima, quindi è molto complesso poter prevedere le cose e ci si affida al buon senso dei partecipanti. Se una persona ha dei problemi, dal mio punto di vista deve stare a casa. I problemi di salute sono un grande cavallo dei no vax e stava passando il messaggio che una persona vaccinata fosse positiva. Non sono fatti suoi, sono fatti di tutti. Credo di aver esercitato il mio diritto di fare una domanda, come lei ha esercitato il suo diritto non rispondendo, salvo poi dare risposte piuttosto fumose.

Solo applausi.