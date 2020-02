Daniele Scardina sarà nel cast di Ballando con le stelle 2020. Se il suo nome non vi dirà moltissimo, gli appassionati di gossip sapranno di chi stiamo parlando. Il pugile classe 1992 infatti, da alcuni mesi è il fidanzato di Diletta Leotta.

La notizia ufficiale arriva dal portale di TPI e, se ancora non lo sapete, la categoria cronaca e spettacolo del sito, sono dirette da Selvaggia Lucarelli, anche giudice di Ballando con le stelle. Questo significa che la notizia ha una attendibilità profondamente alta.

Il talent show a ritmo di danza andrà in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai a partire dal prossimo 28 marzo, condotto con sempre da Milly Carlucci con il supporto di Paolo Belli.

Daniele Scardina diviene, quindi, il secondo concorrente ufficiale insieme a Barbara Bouchet (cliccare per credere). L’attrice, ha confermato la sua presenza tra le pagine di Nuovo TV:

Ballando è uno dei pochi show di classe, perché salvaguarda la dignità degli artisti. In molti altri programmi ti fanno a pezzi senza farsi troppi problemi […] Se mi dovessi trovare in certe situazioni che vedo oggi in televisione, penso che potrei morire.