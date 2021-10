Ballando con le stelle, retroscena: la richiesta di Arisa e Morgan via dopo tre puntate, parla Andrea Di Carlo

Il prossimo 16 ottobre si apriranno nuovamente le danze di Ballando con le stelle, il talent show in chiave vip in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai condotto da Milly Carlucci.

Tra le pagine dell’ultimo numero del settimanale Oggi, emergono le prime croccanti indiscrezioni con protagonista Arisa e la presunta richiesta alla produzione del programma: non incontrare mai il suo ex fidanzato Andrea Di Carlo.

Proprio Di Carlo è il manager di Morgan e Federico Fashion Style (suoi compagni d’avventura a Ballando con le stelle) e, raggiunto dal settimanale, ha svelato questo retroscena:

Arisa ha fatto una precisa richiesta agli autori: non vuole incontrarmi dietro le quinte dello show. Così abbiamo dovuto modificare i turni delle prove: lei ci sarà al mattino, Morgan e Federico al pomeriggio. All’inizio servivo a farle dimenticare il suo ex. Poi sì, mi ha amato. Grazie a me è a Ballando con le stelle.

Inoltre, in merito ai pettegolezzi sul programma Rai, sempre il settimanale Oggi fa sapere che Morgan potrebbe prendere parte solamente a tre puntate e poi andrà via: sarà così? Non ci resta che attendere l’inizio del talent.