Ballando con le stelle, l’addio di Raimondo Todaro: parla Guillermo Mariotto

Dopo l’addio di Raimondo Todaro a Ballando con le Stelle è arrivata la frecciatina di Simone Di Pasquale, suo ex collega. Tra le pagine di Nuovo TV, anche Guillermo Mariotto ha espresso il suo parere.

Sono ballerini, vanno e vengono, è normale che Raimondo Todaro vada a fare nuove esperienze. Non vedo drammi, è andata via anche Natalia Titova, poi Samanta Togni. Questo è nella natura delle cose.

Mi trovo perfettamente d’accordo con Mariotto: voi cosa ne pensate?

Ho appreso la notizia dai social e gli ho mandato subito un messaggio, però lui mi ha risposto in modo molto vago. So anche che Milly gli ha detto di essere dispiaciuta, ma preferisco non entrare nei particolari. Solo loro due sanno qual è la verità.

Conosco Raimondo e la sua intraprendenza, per cui se si sente di farlo è giusto che sia così. Ma non ho trovato carina la discussione tra lui e Milly. Se fossi stata al suo posto, invece di telefonarle l’avrei incontrata di persona per comunicarle la cosa.