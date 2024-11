Ballando con le Stelle: nuova coppia? Lo scoop di Rossella Erra, di chi sta parlando

L’ultima puntata di Ballando con le Stelle ha riservato colpi di scena non solo per le performance in pista ma anche per le rivelazioni dietro le quinte. Durante il talk di Domenica In dedicato proprio al talent ballerino, Rossella Erra ha lasciato intendere che ci sarebbe qualcosa di più tra un ballerino e un membro del cast.

Rossella Erra lancia lo scoop: il gossip su una nuova coppia a Ballando con le Stelle

È stata proprio Rossella Erra, una delle opinioniste del programma, a lanciare la bomba durante la conversazione. “Un ballerino e un parente di…”, ha detto Erra, interrompendosi, ma lanciando un chiaro messaggio agli spettatori. Continuando, ha poi accennato con ironia: “Si imparano nuove lingue a Ballando con le Stelle”.

Immediata la reazione di Massimiliano Ossini, che sembrava aver capito il sottinteso e, tra sguardi e sorrisi, ha condiviso la rivelazione con Mara Venier e il resto del cast, lasciando tutti senza parole.

Il pubblico in fermento: Anna Lou e Nikita al centro delle ipotesi

Secondo molti utenti su Twitter, i protagonisti di questo presunto flirt sarebbero Anna Lou, figlia dell’attrice Asia Argento e Morgan, e il ballerino Nikita. Il sospetto, tuttavia, non trova ancora conferme ufficiali. Alcuni telespettatori hanno già cominciato a notare una certa affinità tra i due, evidente non solo durante le esibizioni ma anche nei momenti fuori scena.

Rossella Erra ha concluso la conversazione con un alone di mistero, accennando a una “questione ancora da risolvere”, senza chiarire a cosa si riferisse. L’assenza di dettagli precisi ha lasciato i fan in sospeso, portandoli a interrogarsi su cosa stia realmente succedendo tra i due protagonisti.