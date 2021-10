Milly Carlucci tornerà in pista con la nuova edizione di Ballando con le stelle proprio questo sabato 16 ottobre. Oggi, in occasione della conferenza stampa, ha svelato alcuni retroscena con protagonisti dei volti di Mediaset.

Avevo chiesto ad Alessia Marcuzzi di fare parte del cast ma non è stato possibile per impegni già presi prima.

Se ho invitato Barbara d’Urso? È vero che l’avevo invitata, e la inviterei di nuovo, perché no, ma ci sono anche questioni di esclusive e di possibilità per un personaggio di sganciarsi, di andare in una rete che non è la propria.