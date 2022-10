Ballando con le stelle è ufficialmente ripartito alla grande per via del fortissimo cast messo in piedi da Milly Carlucci: quanto guadagnano concorrenti, giudici e ballerini? A svelare “l’arcano” ci ha pensato trend-online.com.

Ballando con le stelle: quanto guadagnano concorrenti, giudici e ballerini?

A quanto pare, la Rai avrebbe definito un tetto massimo di 30 mila euro per partecipante, non tantissimo se si pensa ai gettoni di presenza Rai, ma soprattutto visti i moltissimi allenamenti e l’innegabile sforzo fisico a cui i concorrenti sono sottoposti; non sembra essere previsto invece un premio in denaro per il vincitore.

Ballando con le stelle, per via del cast di concorrenti parecchio forte e interessante, ieri sera si è portato a casa ottimi ascolti tallonando da molto vicino Maria De Filippi e Tu si que vales.

