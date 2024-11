Ballando, Mariotto contro la Guaccero: spunta un retroscena shock dal passato

Da oltre vent’anni nel mondo del gossip televisivo, vi racconto oggi un retroscena che sta facendo tremare i corridoi di Ballando con le stelle. Una vicenda che intreccia presente e passato, con protagonisti Bianca Guaccero, Giovanni Pernice e Guillermo Mariotto.

Ballando con le stelle: scintilla che ha fatto esplodere polemica tra Guaccero e Mariotto

La tensione è esplosa durante l’ultima puntata, quando Mariotto ha gelato la coppia formata da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice con parole taglienti. “Giovanni Pernice è venuto da Londra per portarci questi passi vecchi come il cucco? Vecchio, noioso… Vecchio. Inutile che ti inventi qualcosa, non mi piace”, ha tuonato il giudice, scatenando un’immediata reazione del ballerino professionista.

Giovanni Pernice, infatti, è subito intervenuto per rispondere a tono. “Giudica, ma non offendere. Tu non sai esattamente cosa ho fatto nel passato, fare un’offesa del genere è sgradevole. Io prendo giudizi positivi e negativi, ma senza offese. Si chiama rispetto, forse non sai cos’è” ha replicato.

Ma dietro questo scontro si nasconderebbe molto di più. Durante una pausa pubblicitaria del programma Detto Fatto, il microfono di Mariotto sarebbe rimasto accidentalmente aperto, catturando una frase destinata a rimanere privata: “Ma lei cerca rogna?”. Un’uscita che, secondo gli insider, si riferiva proprio alla Guaccero.

La verità su Ballando con le stelle: cosa c’è dietro il voto di Mariotto

La temperatura si è ulteriormente alzata sui social, dove numerosi fan hanno iniziato a collegare i puntini, ipotizzando che il recente giudizio severo (nonostante il 7 come voto) nasconda in realtà vecchi rancori mai sopiti.

Mariotto non ha ancora superato di essere stato sostituito in quattro e quattr’otto nel #DettoFattoRai di Bianca Guaccero. Ecco cosa c’è dietro ai suoi voti bassi dati a Bianca#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/Kb7PNxwAOT — Cinguetterai  (@Cinguetterai) November 9, 2024

Chi è Mariotto

Guillermo Mariotto, nato il 13 aprile 1966 a Caracas, Venezuela, è uno stilista e personaggio televisivo noto in Italia, dove ha guadagnato grande fama come giudice di Ballando con le Stelle. Con una carriera affermata nel mondo della moda, Mariotto ha collaborato con case celebri come Dolce & Gabbana e Krizia prima di diventare direttore creativo della Maison Gattinoni nel 1994.

Qui ha contribuito alla creazione di abiti iconici, vestendo anche figure di spicco come Raffaella Carrà e persino Papa Benedetto XVI.

Mariotto ha costruito anche una carriera nel mondo dello spettacolo, partecipando a film come Vacanze di Natale a Cortina e a diverse produzioni teatrali. In ambito personale, è sempre stato molto riservato e non ha mai confermato dettagli sulla sua vita sentimentale, mantenendo un profilo discreto anche sulla sua salute e le sue relazioni.