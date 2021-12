Ballando con le Stelle, eliminati semifinale e finalisti: le coppie ammesse

La nona puntata di Ballando con le Stelle ha coinciso con la seconda semifinale al termine della quale abbiamo conosciuto la classifica con i finalisti della sedicesima edizione. La trasmissione di Milly Carlucci è quindi giunta agli sgoccioli, con la finale che andrà in scena il prossimo sabato sera su Rai1.

Ballando con le Stelle: eliminati e finalisti

Saranno sei, in tutto, le coppie che si contenderanno la vittoria dell’edizione in corso di Ballando con le Stelle. La semifinale andata in onda ieri ha visto i famosi ripescaggi, eliminazioni e nuovi scontri in diretta.

Passiamo subito agli eliminati: a lasciare definitivamente Ballando sono state due coppie, ovvero Alvise Rigo e Tove Villfor e Mietta e Maykel Fonts.

Al termine del ripescaggio, sono state tre le coppie ‘promosse’ che hanno passato il turno: Alvise Rigo e Tove Villfor, Mietta e Maykel Font e Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale. Ad avere la meglio però, alla fine è stata proprio quella formata da Bianca e Simone, alla sua ultima edizione di Ballando con le Stelle.

Ecco, dunque, quali sono state le coppie ammesse alla finale del prossimo sabato:

Valeria Fabrizi e Giordano Filippo

Morgan e Alessandra Tripoli

Arisa e Vito Coppola

Federico Lauri e Anastasia Kuzmina

Sabrina Salerno e Samuel Peron

Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale