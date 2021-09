E mentre i cast di concorrenti prende forma, a Ballando con le stelle i volti che fanno il “lavoro sporco” sono loro: i ballerini professionisti. Quest’anno da Milly Carlucci ci saranno piacevoli new entry ed anche volti riconfermati ed amati dal pubblico.

Ballerini di Ballando con le stelle: due new entry mozzafiato, ed una lavorava con Maria De Filippi

Gli informatissimi amici di Cinguetterai, account Twitter sempre aggiornato che si occupa di molte dinamiche televisive della Rai, ci svela le new entry del cast di Ballando con le stelle:

Lei è Giada Lini (accanto Graziano Di Prima), lavorava da Maria De Filippi poi è passata a Strictly Come Dancing (Ballando con le stelle in UK), ora è una stella di Milly Carlucci.

Lui è Marco Tocchini: prenderà il posto di Raimondo Todaro passato ufficialmente ad Amici 21 e annunciato con una serie di botta e risposta (evitabilissimi secondo il mio parere) social insieme ad Alessandra Celentano.

A tal proposito, condiviso un pensiero sempre di Cinguetterai sulla questione (e mi trovo perfettamente d’accordo):

Davvero si stanno inventando tutta questa messa in scena pur di non ammettere che era già stato invitato ad #Amici21? Pur di non ammettere che ha ragione Milly e ha scoperto le trattative più di due mesi fa?

Pessima figura.#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/hbXj7CuyrO

