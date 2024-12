Scintille a Ballando con le Stelle: Angelo Madonia replica a Selvaggia Lucarelli e chiarisce la mossa social

La puntata di Ballando con le Stelle si è trasformata in un campo di battaglia mediatico quando Selvaggia Lucarelli ha sollevato una questione riguardante Angelo Madonia, ormai fuori dal programma. Durante il ripescaggio, Madonia ha pubblicato su Instagram una card che invitava a votare Sonia Bruganelli, sua compagna, sollevando le ire della giurata.

Lucarelli non ha usato mezzi termini: “Trovo molto inelegante che da casa Madonia si posti la card della fidanzata e si dica di votare lei. Questo dopo che ha fatto un percorso con Federica Pellegrini”. Le sue parole hanno acceso il dibattito, lasciando intendere che dietro il gesto si nascondano tensioni mai risolte.

La mestizia, fino alla fine. pic.twitter.com/is2DDfhjnI — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) November 30, 2024

La risposta di Madonia non si è fatta attendere: “Selvaggia, per dare un’informazione corretta: l’ho fatto ogni volta che era in ballottaggio, non solo stasera. Buon lavoro”. Un commento che non ha placato gli animi ma, anzi, ha aggiunto carburante alla discussione.

La stessa Sonia Bruganelli, anche lei fuori dal programma dopo il ripescaggio, ha sottolineato come ogni volta si dia adito a questione extra, ma il suo atteggiamento è stato definito anche questa volta, da Selvaggia, vittimista.