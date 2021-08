Ballando con le Stelle: Albertino, Sabrina Salerno e Al Bano nel cast?

Nuove indiscrezioni sul cast di Ballando con le stelle in partenza ad ottobre sulla rete ammiraglia di Casa Rai. Chi danzerà nello show condotto da Milly Carlucci?

Dagospia ha anticipato la presenza dell’ex calciatore Fabio Galante e Federico Fashion Style. Sempre il portale diretto da Roberto D’Agostino prosegue le indiscrezioni per merito di un nuovo focus del bravo Giuseppe Candela:

Il cast non è ancora chiuso, i contratti non sono firmati ma circolano con forza altri tre nomi: la bombastica Sabrina Salerno, tra le donne di Sanremo 2020, il famosissimo Dj Albertino (direttore di Radio M2o) e l’evergreen Albano, fresco di uscita di scena da The Voice Senior. Quest’ultimo ha già partecipato al programma come ballerino per una notte con Romina Power. Si tratta di un nome “sovraesposto” ma anche molto amato dal pubblico over, già coinvolto dalla Carlucci a Il Cantante Mascherato.