Ballando con le Stelle 2025: la lista dei 12 vip quasi certi

Ballando con le Stelle 2025: la lista dei 12 vip quasi certi rivelata.

Sembrava ormai certo il debutto di Barbara d’Urso nel cast della 20ª edizione di Ballando con le Stelle, ma a quanto pare la conduttrice non calcherà la pista da ballo di Rai1 nemmeno quest’anno. A rivelarlo è stato Hit su Affari Italiani, chiarendo che non si tratta di motivi economici, ma di un mancato accordo tra le parti.

Secondo quanto riportato, dopo il momentaneo stop alla conduzione di “Surprise”, lo show previsto nei venerdì sera di gennaio su Rai1, i contatti si sarebbero semplicemente interrotti. «Non per una questione economica», scrive il sito, «ma perché, dopo la pausa del programma, non ci sono più stati incontri tra Barbara e la produzione».

Niente Ballando e niente Surprise per Barbara d’Urso

Questa indiscrezione conferma quindi un doppio forfait per Barbara d’Urso: non solo non farà parte del cast di Ballando con le Stelle 2025, ma non tornerà nemmeno al timone di Surprise, il programma che segnava il suo ritorno in Rai. Una battuta d’arresto che lascia i fan con il fiato sospeso sul futuro televisivo della conduttrice partenopea.

Ballando con le Stelle 2025: ecco i vip in lizza per il cast

Intanto si fa sempre più interessante il toto-nomi attorno ai concorrenti della nuova edizione di Ballando. Secondo Hit, i personaggi famosi in trattativa sarebbero:

Pierluigi Pardo

Anna Safroncik

Eleonora Pedron

Nancy Brilli

Marcella Bella

Flavio Insinna (che però ha smentito, ma potrebbe essere una strategia)

Martina Colombari

Chanel Totti

Piero Marrazzo

A questi nomi si aggiungono quelli ormai praticamente certi di Francesca Fialdini e Andrea Delogu, confermati da più fonti. Mancano invece all’appello Fabio Fognini – che Davide Maggio ha dato per certo – e Rosa Chemical, che sembra essersi tirato indietro.