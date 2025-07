Ballando con le Stelle 2025, il primo concorrente ufficiale

Colpo clamoroso nei corridoi Rai: Rosa Chemical è ufficialmente il primo concorrente della nuova edizione di Ballando con le Stelle 2025. Un nome bomba che promette scintille già dal primo passo in pista.

Rosa Chemical primo ballerino ufficiale a Ballando

Secondo Gabriele Parpiglia nella rubrica “Chicchi di Gossip”, Milly Carlucci ha puntato sul cantante provocatore già noto per l’episodio del bacio con Fedez al Festival di Sanremo. Una scelta studiata per portare carica sotto i riflettori e conquistare un pubblico giovane e social.

Un ritorno su Rai 1 tra polemiche e stile

Il ritorno di Rosa Chemical a Rai 1, dopo la sua presenza su Nove con “Like a Star”, conferma la volontà di Milly Carlucci: creare un mix di energia, audacia e stile non convenzionale. Il format punta a rinnovarsi senza perdere l’eleganza che lo contraddistingue.

Commentiamo insieme

Ogni anno assistiamo al solito prodigio: Milly Carlucci riesce a pescare concorrenti da un cilindro che definire magico è riduttivo.

E così eccolo lì: Rosa Chemical a Ballando Con Le Stelle 2025. Sì, proprio lui. Quello del bacio con Fedez, l’icona del caos glitterato, uno di quei personaggi divisivi che sanciscono una linea netta e palpabile tra giovani e boomer. Ma quindi… lo chiamiamo per farci ballare o per farci parlare?

Sorge spontanea la domanda che tutti ci poniamo in silenzio, mentre fingiamo di essere superiori al trash: è un’operazione artistica o un sacrificio sull’altare del dio Share?

Ma se lo share è contento, noi chi siamo per opporci?

Chi non ci sarà e chi potrebbe arrivare

Scartate le voci su Chiara Ferragni e Francesca Pascale per un intero percorso (la seconda sarà probabilmente “ballerina per una notte”). Tra gli altri papabili spuntano nomi altisonanti come Melissa Satta, Alex Schwazer e Lorena Bianchetti, pronti a far esplodere ancora di più il cast.