Ballando con le Stelle 2025: 4 vip ufficiali e 22 papabili, andiamo a scoprire la lista

Tra certezze e sorprese, ci sono già quattro nomi ufficiali confermati da diverse fonti autorevoli: Andrea Delogu, conduttrice amatissima e presenza ormai consolidata nel panorama televisivo; Francesca Fialdini, giornalista e volto RAI tra i più apprezzati; Fabio Fognini, tennista dal temperamento acceso, pronto a mettersi in gioco anche in pista; Maurizio Ferrini, ovvero la mitica Signora Coriandoli, comico che promette di portare ironia e originalità.

Barbara d’Urso fuori: una trattativa sfumata

Tra i nomi più attesi c’era sicuramente Barbara d’Urso, che secondo alcuni rumors sembrava in trattativa con la produzione. Tuttavia, al momento la sua presenza è da escludere, e pare che l’accordo non sia andato a buon fine. Un’assenza pesante, ma che potrebbe essere compensata da un altro personaggio molto forte sul fronte mediatico. E a proposito di fronte mediatico proprio la conduttrice ha scritto recentemente a Fabrizio Corona, e lui, ovviamente, ha pubblicato gli screen (clicca qui per scoprire tutto).

Belen Rodriguez pronta a infiammare il palco?

Stando a quanto riportato da Affari Italiani, ci sarebbe un nome capace di catalizzare l’attenzione di pubblico e giuria: Belen Rodriguez. La showgirl argentina, sempre al centro dei riflettori e spesso pungente nelle sue uscite pubbliche, sarebbe perfetta per creare scintille, soprattutto con Selvaggia Lucarelli in giuria.

Ballando con le Stelle 2025, i 22 nomi papabili: tra musica, tv, sport e giornalismo

La rosa dei possibili concorrenti è vasta e molto eterogenea. Ecco la lista completa dei papabili vip, come anticipato da più testate: