E’ tempo di toto-nomi in merito al talent ballerino Ballando con le Stelle 2023, in partenza nella prossima stagione televisiva nella prima serata di Rai1 e condotto come sempre da Milly Carlucci. Chi troveremo nel cast di concorrenti e chi in giuria? A fare un po’ di chiarezza ci ha pensato il blog televisivo TvBlog.it.

Ballando con le stelle, concorrenti e giuria: cosa sappiamo

Sono numerose le indiscrezioni sul cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle 2023, ma TvBlog è intervenuto cercando di fare chiarezza sui futuri concorrenti o candidati, che sarebbero pronti a scendere in pista.

Partiamo da Teo Mammucari: dopo l’addio a Le Iene e Tu si que vales pare proprio che l’indiscrezione sulla sua presenza a Ballando sarebbe vera, ma non in giuria. “Teo sarà un concorrente”, scrive il blog televisivo. Sarebbe certa anche la presenza di Simona Ventura che, oltre alla collega Paola Perego ci sarà anche una persona a lei molto vicina:

A Ballando con le stelle, salvo colpi di scena ci sarà anche il compagno di Simona, Giovanni Terzi. Non è ancora chiaro se balleranno insieme formando un tutt’uno o formeranno due coppie distinte.

Se questi quattro nomi sarebbero delle certezze, ce ne sarebbero altri centinaia di volti noti che avrebbero sostenuto il provino. Il blog televisivo ha sguinzagliato la lista più o meno completa dei provinati:

Wanda Nara, Antonio Caprarica, Bruno Barbieri, Damiano Carrara, Bobby Solo, Leo Gassmann, Francesca Barra, Michele Placido, Antonio Mezzancella, Francesca Alotta, Maurizio Micheli. Ancora Edwige Fenech, Rosanna Lambertucci, Dan Peterson, Sonia Bruganelli, Nino D’Angelo, Massimiliano Caiazzo e Serena De Ferrari di Mare fuori. Poi Massimiliano Ossini, la Signora Coriandoli alias Maurizio Ferrini, Marcell Jacobs, Nicole Daza e Fabio Cannavaro. A questi si aggiungono tanti altri nomi meno noti ed altri che forse sono stati solo sognati, o messi in giro dagli agenti di cui sopra.

Questi nomi sarebbero in attesa di una risposta, sarebbero stati forse scelti o semplicemente provinati. Ne sapremo certamente di più nei prossimi giorni.

Spazio ora alla giuria: