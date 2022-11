Anche Ballando con le Stelle 2022 cambia la sua programmazione nei prossimi appuntamenti. La nuova puntata, l’ottava, andrà in onda in un orario differente, mentre i successivi appuntamenti saranno caratterizzati da cambiamenti ancora più radicali: scopriamo in che modo cambierà la programmazione ed il motivo.

Ballando con le Stelle 2022: come cambia la programmazione

La prossima settimana andrà in onda l’ottava puntata di Ballando con le Stelle 2022 e per l’occasione cambia anche l’orario di messa in onda. Non alle 21.00 circa come da tradizione, bensì alle 22:05. Il motivo è presto detto: ‘colpa’ dei Mondiali di calcio 2022 in Qatar ai quali però non prenderà parte l’Italia.

Ad annunciare i cambi di programmazione è stata anche Mara Venier nel corso della sua Domenica In, ricordando come la prossima domenica non andrà in onda per poi tornare il successivo 4 dicembre, quando quindi tornerà a commentare le gesta dei concorrenti di Ballando.

Ma ecco invece quale sarà la programmazione del programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci:

Ottava puntata di sabato 26 novembre andrà in onda alle ore 22:05.

Nona puntata anticipa a venerdì 2 dicembre alle ore 22:05.

Pausa di due settimane, per poi tornare in onda sabato 17 dicembre alle ore 20:35.

La finale sarà venerdì 23 dicembre dalle ore 20:35.