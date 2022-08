“Enrico Montesano concorrente della prossima edizione di Ballando con le Stelle 2022”: secondo TvBlog si aggiunge anche il celebre attore, noto per le sue posizioni no vax e no green pass nel cast del talent ballerino in salsa Vip condotto su Rai1 da Milly Carlucci.

Enrico Montesano concorrente di Ballando con le Stelle 2022?

Enrico Montesano ha un lungo curriculum alle spalle. Tanti i programmi – da Fantastico a Tale e Quale Show – che lo hanno visto protagonista, oltre a numerosi film (Grandi Magazzini, Qua la mano, Il ladrone) e fiction.

Recentemente però il nome dell’attore è salito agli onori della cronaca per le sue esternazioni no vax e no green pass. Come ricorda Fanpage.it, lo scorso novembre in occasione della stretta del Governo e dell’entrata in vigore del Super Green Pass, Montesano fece un appello alla disobbedienza civile chiedendo tra le altre cose anche di non pagare il canone Rai:

Niente banca, ritiro liquidità dai conti correnti, scorporare quota abbonamento canone e disdire abbonamento Rai. Non vedere canali generalisti. Non consumare, non seguire più programmi. Il potere lo abbiamo noi consumatori ed utenti. Mandiamo a cag** i negozi, i ristoranti battenti green pass. Disobbedire, sparire come consumatori! Devono schiattare: governo, giornali e tv, senza risorse e senza ascolti!

Adesso però potrebbe arrivare per lui Ballando con le Stelle 2022. Già nel 2018 gli era stato proposto il programma ma poi sarebbe saltato tutto. Adesso potrebbe invece fare parte del cast e se così fosse potrebbero non mancare le scintille con Selvaggia Lucarelli.

La giornalista, in seguito alle affermazioni no vax dell’attore, aveva scritto su Instagram:

Visto che non ha mai avuto il coraggio di dirlo, ma ama insultare e cavalcare le peggiori teorie complottiste, lo dico io: Enrico Montesano ha avuto il Covid. È stato ricoverato, è stato salvato dai medici e dalla scienza. Quella scienza a cui ha chiesto aiuto, quando stava male.

Montesano aveva negato tutto annunciando la possibilità di agire “nelle sedi opportune”.