Ci avviciniamo a grandi passi verso la nuova edizione di Ballando con le Stelle 2021 ma qualcosa ancora non torna sul piano dei concorrenti. A quanto pare Milly Carlucci avrebbe puntato in alto riuscendo ad avere grandi nomi nel cast della nuova edizione del suo talent ma a non tornare sarebbe stato l’aspetto economico.

Ballando con le Stelle 2021: concorrente a rischio, le news

Nuove indiscrezioni su Ballando con le Stelle 2021 arrivano da Giuseppe Candela per Dagospia secondo il quale i conti alla fine non tornerebbero e questo potrebbe mettere a repentaglio la partecipazione di Paola Barale. Ecco cosa si legge in merito:

La Rai ha tirato fuori i soldi per Ballando con le stelle, come si può vedere dai nomi circolati e ormai certi, ma i conti bisogna pur farli. Per questo motivo il nome di Paola Barale, dato per certo da alcuni, in realtà sarebbe a rischio proprio per ragioni economiche.

Ma in occasione della nuova edizione del talent ballerino di Rai1, resterebbe ancora un grande punto interrogativo legato ai ballerini per una notte, quindi agli ospiti. E’ sempre il buon Candela che ci fa sapere:

Non solo concorrenti, si cercano ballerini per una notte. Oltre alla presenza certa di Marcell Jacobs, sarebbe quasi fatta con il mister della Nazionale Roberto Mancini. Nel mirino ci sarebbe anche Ronaldo, non CR7 ma Ronaldo Luis Nazario de Lima: il fenomeno ex Inter. Il tramite? Fabio Galante, suo amico e concorrente di questa edizione.