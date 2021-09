Si accorciano sempre di più le distanze in vista dell’esordio di Ballando con le Stelle 2021, in onda nella prima serata del sabato di Rai1 a partire dal prossimo 16 ottobre. A meno di un mese però, mentre tutto sembrava ormai certo sul piano del cast, ecco che qualcosa vacilla.

Ballando con le Stelle 2021: Morgan in bilico ed il cast ufficiale

Cosa sta accadendo in merito ai concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle 2021? Secondo il nuovo numero del settimanale Chi, un Vip sarebbe in bilico. E’ quanto si legge nelle “Chicche di gossip”, ed il riferimento è al cantautore Marco Castoldi, in arte Morgan:

Ci sono delle brusche divergenze sulla presenza e sul contratto di Morgan come concorrente di Ballando Con Le Stelle. La sua partecipazione nel programma condotto da Milly Carlucci non è più tanto sicura.

La certezza però la avremo solo nelle prossime ore, in quanto, secondo quanto svelato in anteprima da BubinoBlog, proprio domani Milly Carlucci presenterà ufficialmente il cast completo di Ballando con le Stelle in diretta su Rai1:

Domani pomeriggio, giovedì 23 settembre, Milly Carlucci sarà ospite di Alberto Matano alla Vita in Diretta per annunciare ufficialmente il cast di Ballando con le Stelle 2021. Avremo così, in diretta su Rai1, la conferma o meno dei 13 personaggi famosi finora circolati, a partire da Morgan la cui partecipazione secondo alcuni sarebbe in bilico.