Poco prima della seconda puntata di Ballando con le Stelle 2021, il blog DavideMaggio.it aveva annunciato con un “boom” la presenza di un concorrente positivo al Covid. La notizia era giunta pochi minuti prima della diretta con Milly Carlucci. Un’indiscrezione che ha avuto conferma in apertura di appuntamento.

Ballando con le Stelle 2021: Mietta ha il Covid

Nelle prime battute durante l’anteprima di Ballando con le Stelle, la padrona di casa non ha annunciato subito l’assenza di un concorrente a causa del Covid. È accaduto però poco dopo la presentazione delle coppie in gara da parte di Paolo Belli:

Se vi siete fatti i conti avete notato che mancava una coppia, quella di Mietta e Maykel Fonts. Mietta è in collegamento con noi, purtroppo è risultata positiva… dolore, dolore, dolore…

La conduttrice Milly Carlucci ha però fatto intendere che per lei Ballando non si sarebbe concluso qui, e le ha poi domandato come stesse:

Io sto bene, assolutamente bene, senza sintomi…

La Carlucci ha poi aggiunto, in merito al ballerino professionista in coppia con la cantante:

Fonts ha fatto i tamponi rapidi per due volte ed è negativo, in serata arriverà il responso del molecolare e capiremo il da farsi. Se uno dei due ci sarà la coppia resta regolarmente in gara come da regolamento.

I risultati del test molecolare al quale si è sottoposto il ballerino arriveranno nel corso della serata, intanto Mietta si è augurata di poter fare presto ritorno in studio.