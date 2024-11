Ballando, Bruganelli smascherata: l’ex amico rivela tutto sulla faida con Lucarelli

Uno degli scontri più accesi mai visti a Ballando con le stelle, con risvolti che vanno ben oltre il semplice battibecco in diretta, ha coinvolto Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli. Tutto è accaduto durante l’ultima puntata di sabato sera, in diretta su Rai.

Ballando con le stelle, Bruganelli-Lucarelli, lo scontro che ha infiammato la diretta

La temperatura si è alzata vertiginosamente durante l’ultima puntata quando Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli sono arrivate ai ferri corti. La giurata ha colpito nel segno con una frecciata: “Tenendo conto degli acciacchi, hai ballato, anche se sei comunque tra i più scarsi. Hai provato a stare al mio posto, ma non ci sei riuscita”.

Retroscena Ballando con le stelle: parla l’ex amico

Gabriele Parpiglia, un tempo vicino alla Bruganelli, ha sganciato una vera bomba sui social: “La Bruganelli che pensasse a pagare chi ha lavorato per lei e per i suoi figli”. L’ex collaboratore non si è fermato qui, aggiungendo: “Falso! Ci ha provato! Io ero testimone! Falsa, falsa!”, confermando il tentativo della produttrice di sostituire la Lucarelli in giuria.

Lo scontro è degenerato quando la Bruganelli ha attaccato la Lucarelli per la sua newsletter a pagamento, ricevendo una risposta tagliente: “È un delitto? Io non ho mai avuto mariti e fidanzati ricchi, mi guadagno da vivere”.

Parpiglia non ha risparmiato critiche, definendo quella della Bruganelli “una pagina televisiva pessima” e accusandola di aver “stabilito il record di figure di me**a in un programma Rai“. Un’escalation di rivelazioni che ha scosso il mondo del gossip televisivo.