Questa sera, venerdì 23 settembre, su Real Time torna l’appuntamento con Bake Off Italia 2022, il cooking talent condotto da Benedetta Parodi a partire dalle ore 21.20 circa. Quello di stasera sarà il quarto appuntamento della nuova stagione. Chi sarà il nuovo eliminato della settimana? Per scoprirlo dovremo attendere la prima serata odierna, ma intanto possiamo scoprire alcune golose anticipazioni.

Bake Off Italia 2022, quarta puntata: eliminato e prove

Nel quarto appuntamento con Bake Off Italia 2022 – Dolci in forno, scopriremo chi sarà il nuovo eliminato dopo Stefania nella passata settimana. Davide per la seconda volta consecutiva ha conquistato il grembiule Blu. Ma cosa accadrà nella nuova puntata di oggi 23 settembre?

I concorrenti come sempre saranno giudicati dai tre giudici, ovvero Ernst Knam, Damiano Carrara e la new entry Tommaso Foglia. Cosa accadrà nella quarta puntata di oggi 23 settembre 2022? Questa sera il tema sarà “Merende”, dunque nel corso della prima prova creativa gli aspiranti pasticceri dovranno cimentarsi nel classico della merenda, ovvero pane, burro e marmellata. Ospite della prova sarà Fulvio Marino.

In occasione della prova tecnica i concorrenti di Bake Off Italia dovranno realizzare un rotolone mentre nella prova a sorpresa si dovrà realizzare un budino, altro must delle merende.

Replica e streaming

La puntata di venerdì 23 settembre è già disponibile su Discovery+, in streaming solo per gli abbonati. Dopo la messa in onda su Real Time la puntata si sbloccherà e sarà visibile anche gratuitamente nella pagina dedicata al programma ma per un breve periodo mentre gli abbonati potranno vedere già il prossimo episodio.

La replica della puntata di Bake Off Italia 2022 andrà in onda su Real Time sabato 24 settembre 2022 alle 19:30; domenica 25 settembre 2022 alle 13:55; lunedì 26 settembre alle 17:20.